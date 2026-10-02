Misir Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 15:44
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Keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:
"Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və elmi-pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə Misir Cumail oğlu Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilsin".
Qeyd edək ki, oktyabrın 3-də Misir Mərdanovun 80 yaşı tamam olur.
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