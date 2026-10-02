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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Misir Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:44
    Misir Mərdanov Şərəf ordeni ilə təltif edilib

    Keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:

    "Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və elmi-pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə Misir Cumail oğlu Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilsin".

    Qeyd edək ki, oktyabrın 3-də Misir Mərdanovun 80 yaşı tamam olur.

    İlham Əliyev Misir Mərdanov Şərəf ordeni
    Мисир Марданов награжден орденом "Шараф"
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