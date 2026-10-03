İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 10:06
    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini Dostluq ordeni ilə təltif edib
    İlham Əliyev

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislau-Marius Vizer "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, bu təltif Azərbaycan Respublikasında və beynəlxalq səviyyədə cüdo idman növünün inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə və verdiyi töhfəyə görədir.

    İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Cüdo
    Foto
    Ильхам Алиев наградил президента Международной федерации дзюдо орденом "Достлуг"
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    Ilham Aliyev awards IJF President 'Dostlug Order'
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