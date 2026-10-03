İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 10:20
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    102,25

    -0,02

    41,40

    Neft WTI (dollar/barel)

    91,11

    -1,47

    33,69

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 162,30

    -52,60

    -178,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 176,96

    250,40

    3 113,67

    S&P 500

    7 722,72

    56,27

    877,22

    Nasdaq

    27 190,86

    319,26

    3 948,87

    Nikkei

    68 309,46

    40,91

    17 969,98

    Dax

    25 231,20

    291,85

    740,79

    FTSE 100

    10 461,95

    33,68

    530,57

    CAC 40 INDEX

    7 897,19

    61,88

    -252,31

    Shanghai Composite

    3 842,99

    0,00

    -125,85

    Bist 100

    12 270,18

    21,14

    1 008,66

    RTS

    860,25

    -2,00

    -253,88

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1255

    0,0003

    -0,0490

    USD/GBP

    1,3241

    0,0032

    -0,0232

    JPY/USD

    157,8500

    0,0000

    1,4000

    RUB/USD

    84,1736

    0,1046

    5,4236

    TRY/USD

    49,1350

    -0,0057

    6,1788

    CNY/USD

    6,7064

    0,0000

    -0,2826
    Birja indeksləri Valyuta bazarı Əmtəə bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.10.2026)
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