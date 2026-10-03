Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2026)
Финансы
- 03 октября, 2026
- 10:25
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
102,25
|
-0,02
|
41,40
|
WTI (долл/барр)
|
91,11
|
-1,47
|
33,69
|
Золото (долл/унция)
|
4 162,30
|
-52,60
|
-178,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 176,96
|
250,40
|
3 113,67
|
S&P 500
|
7 722,72
|
56,27
|
877,22
|
Nasdaq
|
27 190,86
|
319,26
|
3 948,87
|
Nikkei
|
68 309,46
|
40,91
|
17 969,98
|
Dax
|
25 231,20
|
291,85
|
740,79
|
FTSE 100
|
10 461,95
|
33,68
|
530,57
|
CAC 40 INDEX
|
7 897,19
|
61,88
|
-252,31
|
ShanghaiComposite
|
3 842,99
|
0,00
|
-125,85
|
BIST 100
|
12 270,18
|
21,14
|
1 008,66
|
RTS
|
860,25
|
-2,00
|
-253,88
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1255
|
0,0003
|
-0,0490
|
GBP/USD
|
1,3241
|
0,0032
|
-0,0232
|
USD/JPY
|
157,8500
|
0,0000
|
1,4000
|
USD/RUB
|
84,1736
|
0,1046
|
5,4236
|
USD/TRY
|
49,1350
|
-0,0057
|
6,1788
|
USD/CNY
|
6,7064
|
0,0000
|
-0,2826
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.10.2026)
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