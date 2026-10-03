Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2026)

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 10:25
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    102,25

    -0,02

    41,40

    WTI (долл/барр)

    91,11

    -1,47

    33,69

    Золото (долл/унция)

    4 162,30

    -52,60

    -178,80

    Индексы

    Dow-Jones

    51 176,96

    250,40

    3 113,67

    S&P 500

    7 722,72

    56,27

    877,22

    Nasdaq

    27 190,86

    319,26

    3 948,87

    Nikkei

    68 309,46

    40,91

    17 969,98

    Dax

    25 231,20

    291,85

    740,79

    FTSE 100

    10 461,95

    33,68

    530,57

    CAC 40 INDEX

    7 897,19

    61,88

    -252,31

    ShanghaiComposite

    3 842,99

    0,00

    -125,85

    BIST 100

    12 270,18

    21,14

    1 008,66

    RTS

    860,25

    -2,00

    -253,88

    Валюта

    USD/EUR

    1,1255

    0,0003

    -0,0490

    GBP/USD

    1,3241

    0,0032

    -0,0232

    USD/JPY

    157,8500

    0,0000

    1,4000

    USD/RUB

    84,1736

    0,1046

    5,4236

    USD/TRY

    49,1350

    -0,0057

    6,1788

    USD/CNY

    6,7064

    0,0000

    -0,2826
    British Petroleum (BP) West Texas Intermediate (WTI) Доллар США Нефть марки WTI Фондовые рынки Валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.10.2026)
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