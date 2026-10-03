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    Rusiyada mədəndə uçqun baş verib, 1 nəfər ölüb

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 09:54
    Rusiyada mədəndə uçqun baş verib, 1 nəfər ölüb

    Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində yerləşən "Çeryomuxovskaya-Qlubokaya" mədənində uçqun baş verib.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sverdlovsk vilayəti prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Dağıntıların altından 1 nəfərin meyiti çıxarılıb", - məlumatda deyilir.

    Uçqunun baş verdiyi ərazidə işlər müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    Nəzarət tədbirlərinin gedişində prokurorluq dağ-mədən işlərinin aparılması zamanı təhlükəsizlik texnikası qaydalarına, eləcə də əməyin mühafizəsi tələblərinə riayət olunmasını qiymətləndirəcək.

    Uçqun Rusiya Federasiyası
    В РФ на шахте произошло обрушение породы, один человек погиб
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    MiniBoss

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    Rusiyada mədəndə uçqun baş verib, 1 nəfər ölüb

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