Rusiyada mədəndə uçqun baş verib, 1 nəfər ölüb
Region
- 03 oktyabr, 2026
- 09:54
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Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində yerləşən "Çeryomuxovskaya-Qlubokaya" mədənində uçqun baş verib.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sverdlovsk vilayəti prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Dağıntıların altından 1 nəfərin meyiti çıxarılıb", - məlumatda deyilir.
Uçqunun baş verdiyi ərazidə işlər müvəqqəti olaraq dayandırılıb.
Nəzarət tədbirlərinin gedişində prokurorluq dağ-mədən işlərinin aparılması zamanı təhlükəsizlik texnikası qaydalarına, eləcə də əməyin mühafizəsi tələblərinə riayət olunmasını qiymətləndirəcək.
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