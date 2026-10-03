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    В РФ на шахте произошло обрушение породы, один человек погиб

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 09:38
    В РФ на шахте произошло обрушение породы, один человек погиб

    Обрушение горной породы произошло на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердлоской области РФ.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

    Отмечается, что на шахте на горизонте 1 040 м произошло локальное обрушение горной породы.

    "Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

    Уточняется, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

    В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.

    Обрушение рудника Свердловская область Российская Федерация (РФ)
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