В РФ на шахте произошло обрушение породы, один человек погиб

Обрушение горной породы произошло на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердлоской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что на шахте на горизонте 1 040 м произошло локальное обрушение горной породы.

"Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Уточняется, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.