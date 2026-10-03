В РФ на шахте произошло обрушение породы, один человек погиб
В регионе
- 03 октября, 2026
- 09:38
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Обрушение горной породы произошло на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердлоской области РФ.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что на шахте на горизонте 1 040 м произошло локальное обрушение горной породы.
"Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Уточняется, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда.
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