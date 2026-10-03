TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilib
Futbol
- 03 oktyabr, 2026
- 10:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, onunla birlikdə daha dörd nəfər haqqında qərar qəbul olunub.
İki nəfər məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılıb və onlara ölkədən çıxış qadağası qoyulub.
Xatırladaq ki, Ferhat Gündoğdu və digər şəxslər hakimlərlə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılmışdı.
Son xəbərlər
10:31
TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilibFutbol
10:30
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçirMaliyyə
10:22
Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıbHadisə
10:20
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)Maliyyə
10:14
ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edibİnfrastruktur
10:06
Foto
İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini "Dostluq" ordeni ilə təltif edibXarici siyasət
10:00
Azərbaycanın U-20 millisi yoldaşlıq oyununda bu gün Moldova ilə qarşılaşacaqFutbol
09:55
Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:54