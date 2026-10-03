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    Председатель Судейского комитета TFF Ферхат Гюндогду арестован

    Футбол
    • 03 октября, 2026
    • 10:45
    Председатель Судейского комитета TFF Ферхат Гюндогду арестован

    В отношении председателя Судейского комитета Федерации футбола Турции (TFF) Ферхата Гюндогду избрана мера пресечения в виде ареста.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, вместе с ним решение было принято в отношении еще четырех человек.

    Двое человек позже были освобождены с условием соблюдения судебного надзора, им запрещено покидать страну.

    Напомним, что Ферхат Гюндогду и другие лица были задержаны в рамках расследования дела, связанного с деятельностью арбитров.

    Федерация футбола Турции
    TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilib
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