Председатель Судейского комитета TFF Ферхат Гюндогду арестован

В отношении председателя Судейского комитета Федерации футбола Турции (TFF) Ферхата Гюндогду избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, вместе с ним решение было принято в отношении еще четырех человек.

Двое человек позже были освобождены с условием соблюдения судебного надзора, им запрещено покидать страну.

Напомним, что Ферхат Гюндогду и другие лица были задержаны в рамках расследования дела, связанного с деятельностью арбитров.