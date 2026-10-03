Azərbaycanın U-20 millisi yoldaşlıq oyununda bu gün Moldova ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 03 oktyabr, 2026
- 10:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu kollektiv Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gələcək.
Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, U-20 Qəbələ toplanışı zamanı oktyabrın 6-da Yaponiya ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
10:31
TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilibFutbol
10:30
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçirMaliyyə
10:22
Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıbHadisə
10:20
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)Maliyyə
10:14
ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edibİnfrastruktur
10:06
Foto
İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini "Dostluq" ordeni ilə təltif edibXarici siyasət
10:00
Azərbaycanın U-20 millisi yoldaşlıq oyununda bu gün Moldova ilə qarşılaşacaqFutbol
09:55
Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:54