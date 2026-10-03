Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2026
- 10:30
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) aparat və struktur bölmələri üçün 2026-cı il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi xidməti üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 22-nə qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Tenderin qalibi oktyabrın 22-də, saat 17:00-da portalda açıqlanacaq.
Ötən il DSMF-yə bu xidmətləri "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC göstərib. Ona 198 min manat ödənilib
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