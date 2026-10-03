İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 10:30
    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) aparat və struktur bölmələri üçün 2026-cı il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi xidməti üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 22-nə qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

    Tenderin qalibi oktyabrın 22-də, saat 17:00-da portalda açıqlanacaq.

    Ötən il DSMF-yə bu xidmətləri "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC göstərib. Ona 198 min manat ödənilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Açıq tender
    ГФСЗ объявил тендер на аудит финансовой отчетности
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