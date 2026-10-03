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    ГФСЗ объявил тендер на аудит финансовой отчетности

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 10:45
    ГФСЗ объявил тендер на аудит финансовой отчетности

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) объявил открытый тендер на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности аппарата и структурных подразделений за 2026 год.

    Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.

    Претенденты могут подать свои предложения через единый портал государственных закупок до 22 октября. Победитель будет объявлен на портале 22 октября в 17:00.

    В прошлом году услуги по аудиту DSMF оказывало ЗАО Baker Tilly Audit Azərbaycan, которому было выплачено 198 тыс. манатов.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Государственный аудит
    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir
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