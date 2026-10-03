ГФСЗ объявил тендер на аудит финансовой отчетности
Финансы
- 03 октября, 2026
- 10:45
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Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) объявил открытый тендер на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности аппарата и структурных подразделений за 2026 год.
Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.
Претенденты могут подать свои предложения через единый портал государственных закупок до 22 октября. Победитель будет объявлен на портале 22 октября в 17:00.
В прошлом году услуги по аудиту DSMF оказывало ЗАО Baker Tilly Audit Azərbaycan, которому было выплачено 198 тыс. манатов.
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