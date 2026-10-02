Мисир Марданов награжден орденом "Шараф"
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 15:46
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Бывший министр образования Азербайджана Мисир Марданов награжден орденом "Шараф".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и большие заслуги в научно-педагогической деятельности Мисир Джумаил оглу Марданов награжден орденом "Шараф".
Отметим, что 3 октября Мисиру Марданову исполняется 80 лет.
Misir Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
Azerbaijan's former Minister of Education Misir Mardanov honored with Sharaf Order
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