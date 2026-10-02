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    Мисир Марданов награжден орденом "Шараф"

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 15:46
    Мисир Марданов награжден орденом Шараф

    Бывший министр образования Азербайджана Мисир Марданов награжден орденом "Шараф".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и большие заслуги в научно-педагогической деятельности Мисир Джумаил оглу Марданов награжден орденом "Шараф".

    Отметим, что 3 октября Мисиру Марданову исполняется 80 лет.

    Ильхам Алиев Орден Шараф Распоряжение президента
    Misir Mərdanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
    Azerbaijan's former Minister of Education Misir Mardanov honored with Sharaf Order
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