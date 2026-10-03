İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edib

    İnfrastruktur
    • 03 oktyabr, 2026
    • 10:14
    ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edib

    Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görür.

    "Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hazırda əməkdaşlar tərəfindən bütün ərazilərə nəzarət edilir, qatarlar qrafik üzrə hərəkətini davam etdirir.

    "Bu cür havada görmə məsafəsinin məhdudlaşa və yer səthinin sürüşkən ola biləcəyini nəzərə alaraq, sərnişinlərimizi platformalarda hərəkət edərkən və dəmiryol keçidlərindən keçərkən diqqətli olmağa çağırırıq", - məlumatda vurğulanıb.

    Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) Sərnişindaşıma Külək
    АЖД обратились к пассажирам в связи с дождливой и ветреной погодой
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