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    АЖД обратились к пассажирам в связи с дождливой и ветреной погодой

    Инфраструктура
    • 03 октября, 2026
    • 10:28
    АЖД обратились к пассажирам в связи с дождливой и ветреной погодой

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) принимают соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут быть вызваны дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Согласно информации, сотрудники контролируют все территории, а поезда курсируют в соответствии с графиком.

    "Учитывая возможное ухудшение видимости и скользкую поверхность в условиях такой погоды, призываем пассажиров соблюдать осторожность при передвижении по платформам и пересечении железнодорожных переездов", - говорится в сообщении.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Дождливая погода
    ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edib
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