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    Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 10:22
    Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi ərazisində yerləşən ərzaq satışı köşkündə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 20 kv.m. olan ərzaq satışı köşkündə yataq dəsti qismən yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1968-ci il təvəllüdlü Əliyev Ağayar Xanhüseyn oğlunun meyiti aşkar olunub.

    Köşk yanğından mühafizə olunub.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    В Баку при пожаре в киоске погиб мужчина
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