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    В Баку при пожаре в киоске погиб мужчина

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 10:32
    В Баку при пожаре в киоске погиб мужчина

    В Хатаинском районе Баку произошел пожар в продовольственном киоске, в результате которого погиб человек.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание было оперативно ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны.

    При осмотре места происшествия внутри киоска общей площадью 20 кв. м было обнаружено тело Агаяра Хангусейн оглы Алиева (1968 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание)
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