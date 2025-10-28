İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İlham Əliyev Zəngilan şəhərində 104 mənzilli yaşayış kompleksində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 19:06
    İlham Əliyev Zəngilan şəhərində 104 mənzilli yaşayış kompleksində görülmüş işlərlə tanış olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Zəngilan şəhərində 104 mənzilli yaşayış kompleksində görülmüş işlərlə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verildi.

    Bildirilib ki, 12 binadan ibarət yaşayış kompleksinin ümumi sahəsi 2 hektara yaxındır. Burada 104 mənzil inşa olunub. Binalardan 8-i ikimərtəbəli, 4-ü isə üçmərtəbəlidir. Hazırda binaların daxili bəzək işləri yekunlaşıb. Kompleksdəki binaların inşasında müasir memarlıq yanaşmaları əsas götürülüb. Ərazidə uşaq və idman meydançaları quraşdırılıb. Məhəllədə 6 yerüstü və yeraltı avtomobil dayanacağı var. Elektromobillər üçün enerjidoldurma məntəqəsi də nəzərdə tutulub. Yaşayış kompleksinin ərazisində yeraltı su anbarları tikilib, transformator da quraşdırılıb. Kompleks şəhərin mərkəzi hissəsində, məktəb, uşaq bağçası və parkın yaxınlığında, orta sıxlıqlı və çoxfunksiyalı zonada yerləşir.

    Zəngilan yaşayış kompleksi İlham Əliyev
    Foto
    Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в жилом комплексе на 104 квартиры в Зангилане
    Foto
    President Ilham Aliyev reviewed completed 104-apartment residential complex in Zangilan

    Son xəbərlər

    19:50

    "Qarabağ" "İmişli" ilə oyunun yerinin dəyişdirilməsi üçün PFL-ə müraciət edib

    Futbol
    19:47
    Foto

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    19:37
    Foto

    Azərbaycanın minaaxtaran iti və təlimçisi ABŞ-də beynəlxalq mükafat qazanıb

    Maraqlı
    19:25

    Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək

    İnfrastruktur
    19:25

    İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub

    Digər ölkələr
    19:21
    Video

    Bakıda mənzildə huşsuz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    19:20
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilib

    Komanda
    19:18

    İlham Əliyev: Bu gün "Böyük Qayıdış"ın növbəti mərhələsidir

    Daxili siyasət
    19:13
    Foto

    2027–2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası üzrə Tədbirlər Planının layihəsi təqdim edilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti