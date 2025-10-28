Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в жилом комплексе на 104 квартиры в Зангилане

Фото Сотрудник ANAMA и его собака-сапер удостоены международной награды в США Это интересно

В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человек Другие страны

Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня Другие страны

Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку энергетики Украины Другие страны

Фото Представлен проект Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития в Азербайджане Социальная защита

Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров Инфраструктура

Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап "Великого возвращения" Внутренняя политика

Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничества В регионе