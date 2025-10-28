Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в жилом комплексе на 104 квартиры в Зангилане

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 19:10
    Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в жилом комплексе на 104 квартиры в Зангилане

    28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилане.

    Как сообщает Report, главе государства была предоставлена информация о проделанной работе.

    Ильхам Алиев Зангилан жилой комплекс
    Фото
    İlham Əliyev Zəngilan şəhərində 104 mənzilli yaşayış kompleksində görülmüş işlərlə tanış olub
    Фото
    President Ilham Aliyev reviewed completed 104-apartment residential complex in Zangilan

