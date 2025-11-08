Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 12:52
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında video yayımlayıb.
"Yürüş sədaları altında – 8 Noyabr Qələbə Paradı!
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qürurlu sıraları qardaş Türkiyə və Pakistan Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə yürüş edir" - deyə, H.Hacıyev qeyd edib.
Under the sounds of the march – Victory Parade on November 8!— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 8, 2025
The proud ranks of the Azerbaijani Armed Forces march together with Armed Forces of brotherly Türkiye and Pakistan. pic.twitter.com/mf95AYSfBs
Son xəbərlər
13:10
"Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyirFutbol
13:09
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLIHərbi
13:07
Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlibXarici siyasət
13:04
Foto
Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:00
Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanırCOP29
12:57
Video
"Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədiXarici siyasət
12:57
Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadırDaxili siyasət
12:56
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirirBiznes
12:56