    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:52
    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında video yayımlayıb.

    "Yürüş sədaları altında – 8 Noyabr Qələbə Paradı!

    Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qürurlu sıraları qardaş Türkiyə və Pakistan Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə yürüş edir" - deyə, H.Hacıyev qeyd edib.

    Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку
    Hikmat Hajiyev shares post from Victory Parade

