Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
- 06 noyabr, 2026
- 08:52
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İstanbul Polis İdarəsinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsi tərəfindən iş yerlərini hədəf alan hücumlar və cinayətkar qruplaşmaların fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyat keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul Polis İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, İstanbul mərkəzli olmaqla 3 vilayətdə eyni vaxtda keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 12 şübhəli saxlanılıb.
Polis orqanları cinayətlərin və cinayətkarların cəzasız qalmaması üçün bu istiqamətdə mübarizənin və əməliyyatların qətiyyətlə davam etdiriləcəyini açıqlayıb.
Şehir Eşkıyalarına Yönelik Operasyon🚨 Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce⬇️ #İstanbul merkezli 3️⃣ ilde, iş yerlerini hedef alan saldırılar ve suç örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda: 1️⃣2️⃣ Şüpheli şahıs yakalandı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için şehir eşkıyalarına yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.❗ #İstanbulunHuzuru 🇹🇷 #TürkiyeninHuzuru 🇹🇷— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) November 6, 2026