Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 12:52
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку.
Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился публикацией на своей странице в соцсети "Х".
"Под звуки марша - парад Победы 8 ноября! Гордые ряды Вооруженных сил Азербайджана маршируют вместе с Вооруженными силами братских Турции и Пакистана", - написал он в комментарии к видео.
Under the sounds of the march – Victory Parade on November 8!— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 8, 2025
The proud ranks of the Azerbaijani Armed Forces march together with Armed Forces of brotherly Türkiye and Pakistan. pic.twitter.com/mf95AYSfBs
