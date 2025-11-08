Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:52
    Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку.

    Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился публикацией на своей странице в соцсети "Х".

    "Под звуки марша - парад Победы 8 ноября! Гордые ряды Вооруженных сил Азербайджана маршируют вместе с Вооруженными силами братских Турции и Пакистана", - написал он в комментарии к видео.

