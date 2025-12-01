Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib
- 01 dekabr, 2025
- 18:31
Cari ilin hazırlıq planına əsasən, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti ilə birgə tədbirlər çərçivəsində XTQ-nin N hərbi hissəsində ehtiyatdan çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Əvvəlcə hərbi vəzifəlilərlə sinif məşğələləri təşkil edilib, onlara nizamnamələr və təhlükəsizlik qaydaları öyrədilib. Daha sonra təlim mərkəzində iştirakçılarla fiziki hazırlıq, taktiki-xüsusi hazırlıq və kəşfiyyat hazırlığı üzrə məşğələlər yerinə yetirilib.
Qeyd edək ki, təlim toplanışının əsas məqsədi ehtiyatdan çağırılan hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi, onlara yeni hərbi biliklərin öyrədilməsi, eləcə də praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir.