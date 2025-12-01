İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib

    Daxili siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 18:31
    Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib

    Cari ilin hazırlıq planına əsasən, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti ilə birgə tədbirlər çərçivəsində XTQ-nin N hərbi hissəsində ehtiyatdan çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Əvvəlcə hərbi vəzifəlilərlə sinif məşğələləri təşkil edilib, onlara nizamnamələr və təhlükəsizlik qaydaları öyrədilib. Daha sonra təlim mərkəzində iştirakçılarla fiziki hazırlıq, taktiki-xüsusi hazırlıq və kəşfiyyat hazırlığı üzrə məşğələlər yerinə yetirilib.

    Qeyd edək ki, təlim toplanışının əsas məqsədi ehtiyatdan çağırılan hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi, onlara yeni hərbi biliklərin öyrədilməsi, eləcə də praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir.

    Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Müdafiə Nazirliyi
    Foto
    Video
    Проведены учебные сборы с военнообязанными
    Foto
    Azerbaijan holds another training session with reservists

    Son xəbərlər

    19:17

    ABŞ Dövlət katibinin müavini London, Paris, Roma və Milana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:12

    Bəzi ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    19:06

    "Atletik"ə qarşı matç "Real"ın baş məşqçisi üçün həlledici ola bilər

    Futbol
    19:00

    Kallas: Niderland və Ukrayna birgə dron istehsal edəcək

    Digər ölkələr
    18:48

    Azərbaycan Ordusunun sabiq xidmət rəisinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    Heydər Əliyev Fondu "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə"nin tərəfdaşı olub

    Digər
    18:36

    Zelenski və Makron Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:34

    Aİ Türkiyənin SAFE proqramında iştirakını mümkün hesab edir

    Digər ölkələr
    18:33

    Sabunçuda 11 il əvvəl törədilmiş cinayətin üstü açılıb, həbs olunan var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti