Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Проведены учебные сборы с военнообязанными

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 18:41
    Проведены учебные сборы с военнообязанными

    В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части Сил специального назначения были проведены очередные учебные сборы с группой военнообязанных, призванных из запаса.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сборы проведены в соответствии с планом подготовки на текущий год.

    Сначала для военнообязанных были организованы занятия в учебных классах, в ходе которых им были разъяснены требования уставов и правила безопасности.

    Затем в учебном центре участниками были выполнены упражнения по физической, тактико-специальной подготовке и навыкам разведки.

    Основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, призванных из запаса, обучение их новым военным знаниям, а также совершенствование их практических навыков.

    Проведены учебные сборы с военнообязанными

    армия военнообязанные учебно-тренировочные сборы Министерство обороны
    Фото
    Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib
    Фото
    Azerbaijan holds another training session with reservists
    Elvis

    Последние новости

    19:22

    Умеров сообщил о завершении переговоров во Флориде - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:20

    Каллас: Решение о кредитах на основе активов РФ только усилит позицию ЕС

    Другие страны
    19:19

    Трамп созывает совещание в Белом доме по Венесуэле

    Другие страны
    19:09

    Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и Милан

    Другие страны
    19:07

    Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупцию

    Происшествия
    19:01
    Фото

    Азербайджан председательствует на ключевом заседании ЮНЕП в Найроби

    Внешняя политика
    18:53

    В Баку раскрыто убийство, совершенное 11 лет назад

    Происшествия
    18:51

    Каллас: Нидерланды и Украина создадут совместное производство беспилотников

    Другие страны
    18:49

    Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры ОИС

    Культура
    Лента новостей