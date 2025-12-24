Əli Əsədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri ilə görüşüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:42
    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Safi Arpaquş ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüşdə S.Arpaquşun Bakıda keçirilən Azərbaycan Din Xadimlərinin II Forumunda iştirakının əhəmiyyəti vurğulanıb.

    İki ölkə arasında dini sahədə əməkdaşlığa toxunularaq qarşılıqlı əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsinin, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    Görüşdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov iştirak edib.

