Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 17:02
    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с главой Управления по делам религии Турции Сафи Арпагушем обсудил углубление связей в религиозной сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече стороны подчеркнули значимость участия Арпагуша во II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.

    В ходе беседы отмечена необходимость дальнейшего углубления взаимосвязей между Азербайджаном и Турцией в религиозной сфере, расширения обмена опытом, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Али Асадов Сафи Арпагуш Турция II Форум религиозных деятелей Управление по делам религии
    Фото
    Əli Əsədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijani PM meets with President of Türkiye's Presidency of Religious Affairs

    Последние новости

    17:02
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Внутренняя политика
    16:57

    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Религия
    16:54
    Фото

    В Баку прошел II Форум религиозных деятелей - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    16:48

    ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

    Другие страны
    16:32
    Видео

    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок

    Происшествия
    16:22

    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Внешняя политика
    16:18
    Фото

    В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин

    Религия
    16:13
    Видео

    Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL

    Медиа
    16:08

    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Здоровье
    Лента новостей