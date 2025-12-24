Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 17:02
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с главой Управления по делам религии Турции Сафи Арпагушем обсудил углубление связей в религиозной сфере.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече стороны подчеркнули значимость участия Арпагуша во II Форуме религиозных деятелей Азербайджана, проходящем в Баку.
В ходе беседы отмечена необходимость дальнейшего углубления взаимосвязей между Азербайджаном и Турцией в религиозной сфере, расширения обмена опытом, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
