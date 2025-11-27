Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 06:56
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə 38 ailə, 139 nəfər köçürülüb.
Kəndə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Son xəbərlər
07:06
KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdırDigər ölkələr
06:56
Foto
Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:39
Keçmiş məcburi köçkün: Kaş şəhid qardaşım da qayıdıb kəndimizdə yaşayardıDaxili siyasət
06:03
KİV: Tramp Si Cinpinlə danışdıqdan sonra Tokionu təmkinli olmağa çağırıbDigər ölkələr
05:52
Honq Konqda yaşayış kompleksinin üç binasında yanğın davam edirDigər ölkələr
05:14
Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıbFutbol
04:40
ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə üçün Dominikanın aeroportlarundan istifadə edirDigər ölkələr
04:08
ABŞ-nin Məxfi Xidməti: Vaşinqtondakı atışma Ağ Evə yönəlməmişdiDigər ölkələr
03:43