    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 06:56
    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на этом этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращаются 38 семей (139человек), которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.

    Фото
    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

