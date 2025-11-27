В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, на этом этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращаются 38 семей (139человек), которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.