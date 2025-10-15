Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib
Daxili siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 16:33
Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bugünkü iclasında qurumun sədr müavini Rövzət Qasımov, katiblər Arifə Muxtarova və Mikayıl Rəhimov müvafiq qərarları təqdim ediblər.
MSK-nın müvafiq qərarlarına əsasən, 44 saylı Sumqayıt 3-cü,117 saylı Oğuz-Qəbələ-Şəki, 60 saylı Quba-Qusar, 62 saylı Kürdəmir, 65 saylı Salyan-Biləsuvar-Neftçala, 100 saylı Göygöl-Daşkəsən-Kəlbəcər, 102 saylı Şəmkir şəhər, 76 saylı Lənkəran-Masallı, 108 saylı Ağstafa seçki dairəsinin dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişikliklər edilib.
Qərarlar ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq qəbul olunub.
Son xəbərlər
17:09
İSB-də sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması xidməti istifadəyə verilibMaliyyə
17:07
Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:06
Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdiribDigər ölkələr
17:06
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 33 %-dən çox artıbMaliyyə
17:00
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:59
Azərbaycan və Macarıstan arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
16:57
Naxçıvanda sənaye istehsalı 15 %-dən çox artıbSənaye
16:54
Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:53
Foto