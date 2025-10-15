İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:33
    Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bugünkü iclasında qurumun sədr müavini Rövzət Qasımov, katiblər Arifə Muxtarova və Mikayıl Rəhimov müvafiq qərarları təqdim ediblər.

    MSK-nın müvafiq qərarlarına əsasən, 44 saylı Sumqayıt 3-cü,117 saylı Oğuz-Qəbələ-Şəki, 60 saylı Quba-Qusar, 62 saylı Kürdəmir, 65 saylı Salyan-Biləsuvar-Neftçala, 100 saylı Göygöl-Daşkəsən-Kəlbəcər, 102 saylı Şəmkir şəhər, 76 saylı Lənkəran-Masallı, 108 saylı Ağstafa seçki dairəsinin dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişikliklər edilib.

    Qərarlar ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq qəbul olunub.

