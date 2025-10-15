Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий
Внутренняя политика
- 15 октября, 2025
- 17:08
В состав некоторых окружных избирательных комиссий внесены изменения.
Как сообщает Report, соответствующие решения представлены на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с участием заместителя председателя ЦИК Ровзата Гасымова, секретарей ЦИК Арифы Мухтаровой и Микаила Рагимова.
Согласно решениям, внесены изменения в составы окружных избиркомиссий следующих избирательных округов - Сумгайытский №3, Огуз-Габала-Шекинский №117, Губа-Гусарский №60, Кюрдамирский №62, Сальян-Билясувар-Нефтчалинский №65, Гёйгёль-Дашкесан-Кяльбаджарский №100, Шамкирский городской №102, Лянкяран-Масаллинский №76 и Агстафинский №108.
Решения принтяы по итогам голосования.
