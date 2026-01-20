İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Baş nazir və spiker Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 09:02
    Baş nazir və spiker Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Baş nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, eləcə də digər dövlət və hökumət rəsmiləri 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçən qəhrəman Vətən övladlarının məzarları üzərinə tər güllər düzüb, əziz xatirələrini ehtiramla anıblar.

    Премьер и спикер посетили Аллею шехидов
    Azerbaijani PM, Speaker of Parliament visit Alley of Martyrs

