Официальные лица Азербайджана посетили Аллею шехидов
- 20 января, 2026
- 09:07
В День всенародной скорби - 20 Января официальные лица государства и правительства, а также депутаты Милли Меджлиса посетили Аллею шехидов.
Как сообщает Report, они возложили цветы на могилы героических сынов Родины, погибших за свободу Азербайджана, и с уважением почтили их светлую память.
