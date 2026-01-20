Официальные лица Азербайджана посетили Аллею шехидов

В День всенародной скорби - 20 Января официальные лица государства и правительства, а также депутаты Милли Меджлиса посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, они возложили цветы на могилы героических сынов Родины, погибших за свободу Азербайджана, и с уважением почтили их светлую память.