Azərbaycanda silahlanmaya yeni beşinci nəsil "IceBreaker" qanadlı raket kompleksi qəbul edilib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 15:08
Azərbaycan Ordusunun arsenalına yeni beşinci nəsil "IceBreaker" qanadlı raket kompleksi əlavə edilib.
"Report" xəbər verir ki, hərbi texnika noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda ilk dəfə nümayiş olunub.
