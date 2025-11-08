İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycanda silahlanmaya yeni beşinci nəsil "IceBreaker" qanadlı raket kompleksi qəbul edilib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:08
    Azərbaycanda silahlanmaya yeni beşinci nəsil IceBreaker qanadlı raket kompleksi qəbul edilib

    Azərbaycan Ordusunun arsenalına yeni beşinci nəsil "IceBreaker" qanadlı raket kompleksi əlavə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, hərbi texnika noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda ilk dəfə nümayiş olunub.

