    На военном параде в Баку показали новый ракетный комплекс Ice Breaker

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 15:17
    На военном параде в Баку показали новый ракетный комплекс Ice Breaker

    Арсенал азербайджанской армии пополнился крылатым ракетным комплексом пятого поколения Ice Breaker.

    Как сообщает Report, новая техника впервые продемонстрирована на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

