    Ötən il Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 5 % artıb

    Biznes
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:41
    Ötən il Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 5 % artıb

    2025-ci ildə Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 2024-cü illə müqayisədə 5 % artaraq 8,7 milyon ABŞ dolları olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mərakeşin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Mərakeşin Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 5 % artaraq 8,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib", - paylaşımda bildirilib.

    Azərbaycan Mərakeş ticarət dövriyyəsi səfirlik
    Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%
    Azerbaijan and Morocco increase bilateral trade to $8.7 million

