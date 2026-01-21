Ötən il Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 5 % artıb
Biznes
- 21 yanvar, 2026
- 15:41
2025-ci ildə Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 2024-cü illə müqayisədə 5 % artaraq 8,7 milyon ABŞ dolları olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Mərakeşin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Mərakeşin Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 5 % artaraq 8,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib", - paylaşımda bildirilib.
