    Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%

    Бизнес
    • 21 января, 2026
    • 15:32
    Товарооборот между Азербайджаном и Марокко в 2025 году увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом, до $8,7 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Марокко в Азербайджане в соцсети Х.

    "Согласно данным Государственного таможенного комитета Марокко, товарооборот между Азербайджаном и Марокко в 2025 году увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом и составил $8,7 млн ",- говорится в публикации.

    Ötən il Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 5 % artıb
    Azerbaijan and Morocco increase bilateral trade to $8.7 million

    Лента новостей