Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%

Товарооборот между Азербайджаном и Марокко в 2025 году увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом, до $8,7 млн.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Марокко в Азербайджане в соцсети Х.

"Согласно данным Государственного таможенного комитета Марокко, товарооборот между Азербайджаном и Марокко в 2025 году увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом и составил $8,7 млн ",- говорится в публикации.