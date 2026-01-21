Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%
Бизнес
- 21 января, 2026
- 15:32
Товарооборот между Азербайджаном и Марокко в 2025 году увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом, до $8,7 млн.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Марокко в Азербайджане в соцсети Х.
"Согласно данным Государственного таможенного комитета Марокко, товарооборот между Азербайджаном и Марокко в 2025 году увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом и составил $8,7 млн ",- говорится в публикации.
Selon l’information du Comité d’Etat des Douanes d’🇦🇿, les chiffres d’affaires entre l’Azerbaïdjan et le Maroc en 2025 ont augmenté de 5% par comparaison à l’année 2024 et ont atteint $ 8,7 M. pic.twitter.com/RvfOWmWsAd— AzEmbassyMorocco (@AzEmbassyRabat) January 21, 2026
Последние новости
15:39
SOCAR с оманской OQ Group обсудили новые возможности для сотрудничестваЭнергетика
15:38
Фон дер Ляйен: Европе необходимо пересмотреть свою стратегию безопасностиДругие
15:33
Встреча делегаций Украины и США запланирована на сегодня в ДавосеВ регионе
15:32
Азербайджан и Марокко увеличили в 2025 году взаимную торговлю на 5%Бизнес
15:23
Абдуллаев: Digital Lighthouse Award присуждена SOCAR за цифровую трансформациюЭнергетика
15:17
Паром "Академик Гасан Алиев" возвращен в эксплуатацию после капремонтаИнфраструктура
15:13
Уиткофф анонсировал встречу с Путиным 22 январяДругие страны
15:09
Глава комитета ММ: За 7 лет сумма социальных пособий и надбавок в Азербайджане увеличилась в 5 разСоциальная защита
15:06