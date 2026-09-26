İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev: "Azərbaycan iqtisadiyyatı çox böyük potensiala malikdir"

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:10
    İlham Əliyev: Azərbaycan iqtisadiyyatı çox böyük potensiala malikdir

    Azərbaycan iqtisadiyyatı çox böyük potensiala malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.

    Dövlət başçısı deyib ki, burada digər mühüm amillər də var:

    "Dövlət sənayeləşməyə xüsusi diqqət yetirir. Bir neçə gün əvvəl dövlət proqramı da qəbul olunub və orada bir çox tədbirlər nəzərdə tutulub. Bunlar ölkəmizin əsas istiqamətləridir, iqtisadi inkişaf istiqamətləridir. Eyni zamanda, neft-qaz sektoru da iqtisadiyyatımızın mühüm hissəsidir. Bu, yerli şirkətlərin inkişafına da imkan yaradır və artıq bir çox yeni iqtisadi imkanlar formalaşır. Neft-qaz sektoru yenə də iqtisadiyyatımızın önəmli hissəsidir və böyük rifah yaradacaq. Bundan əldə olunan gəlirlər hesabına yenidən investisiyalar həyata keçiriləcək".

    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026)
    Ильхам Алиев: Нефтегазовая сфера продолжит играть важную роль в экономике Азербайджана
    Ilham Aliyev: Azerbaijan's economy has great potential
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