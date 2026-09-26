Ильхам Алиев: Нефтегазовая сфера продолжит играть важную роль в экономике Азербайджана

Нефтегазовая сфера продолжит играть важную роль в экономике Азербайджана, обладающей большим потенциалом.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Говоря о развитии азербайджанской экономики в разных областях, азербайджанский лидер подчеркнул главный фактор - нефть и газ.

"Таким образом, нефть и газ продолжат играть важную роль в нашей экономике и генерировать доходы, которые будут реинвестироваться", - сказал он.

Ильхам Алиев отметил, что важным фактором экономического роста, являются логистика, транспорт и взаимосвязанность.

"Мы работаем над этим уже достаточно долго. Мы создаем физическую инфраструктуру, формируем более понятный для инвесторов деловой климат, а также сотрудничаем с соседними странами. Поскольку Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, без соседей мы не сможем стать крупной транзитной страной. Поэтому это также может стать одним из драйверов экономического роста", - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что с учетом нынешней геополитической ситуации, когда некоторые традиционные цепочки поставок находятся под определенным риском, это открывает большие возможности.

Глава государства добавил, что диверсификация экономики остается одной из основных задач для страны.

"Хотя сегодня она уже диверсифицирована, если смотреть на ВВП: более 70% приходится на ненефтегазовый сектор. Но если посмотреть на экспорт, то более 90% нашего экспорта, по-прежнему, приходится на нефть и газ", - отметил Ильхам Алиев.