İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 % artıb

    Biznes
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:56
    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan xarici ölkələrlə 18,54 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatları aparıb.

    "Report"un yerli bürosu ölkənin Milli Statistika Xidmətinə ("Geostat") istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 % çoxdur.

    Son 1 ildə Gürcüstanın ixracının dəyəri 7,7 % artaraq 5,15 milyard ABŞ dolları, idxalnın dəyəri isə 9,7 % artaraq 13,39 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Beləliklə, 9 ayda Gürcüstanın mənfi ticarət saldosu 8,24 milyard ABŞ dolları olub ki, bu da ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 44,4 %-i deməkdir.

    Bu göstəricilər bəyan olunmamış ticarət əməliyyatları istisna edilməklə hesablanıb.

    Gürcüstan xarici ticarət dövriyyəsi Milli Statistika Xidməti
    Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев вырос на 9%
    Georgia's foreign trade rises 9.1% to $18.54B in nine months

    Son xəbərlər

    13:10

    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    13:10

    "Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    13:08

    Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    13:07

    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər

    Futbol
    13:04
    Foto

    Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:00

    Makron istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    12:59

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:58

    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    Biznes
    12:55

    Türkiyə XİN-in nümayəndəsi: Azərbaycan TDT-yə liderlik edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti