Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев вырос на 9%
В регионе
- 13 октября, 2025
- 12:20
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года составил $18,54 млрд.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики страны ("Геостат"), это на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт Грузии вырос на 7,7% - до $5,15 млрд, а импорта - на 9,7%, до $13,39 млрд.
Таким образом, за 9 месяцев отрицательное внешнеторговое сальдо Грузии за отчетный период составило $8,24 млрд.
