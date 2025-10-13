Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев вырос на 9%

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 12:20
    Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев вырос на 9%

    Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года составил $18,54 млрд.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики страны ("Геостат"), это на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Экспорт Грузии вырос на 7,7% - до $5,15 млрд, а импорта - на 9,7%, до $13,39 млрд.

    Таким образом, за 9 месяцев отрицательное внешнеторговое сальдо Грузии за отчетный период составило $8,24 млрд.

    Грузия торговля экспорт импорт
    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 % artıb
    Georgia's foreign trade rises 9.1% to $18.54B in nine months

    Лента новостей