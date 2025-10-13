Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев вырос на 9%

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2025 года составил $18,54 млрд.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики страны ("Геостат"), это на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт Грузии вырос на 7,7% - до $5,15 млрд, а импорта - на 9,7%, до $13,39 млрд.

Таким образом, за 9 месяцев отрицательное внешнеторговое сальдо Грузии за отчетный период составило $8,24 млрд.