Azərbaycanda "Duty Free"yə satılan mallar vergidən azad edilə bilər

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:00
    Azərbaycanda Duty Freeyə satılan mallar vergidən azad edilə bilər

    Azərbaycanda rüsumsuz ticarət mağazalarına ("Duty Free") satılan malların əlavə dəyər vergisinə və aksiz vergisinə 0 (sıfır) dərəcə ilə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, yenilik 2026-2029-cu illər üzrə gəlir siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və vergi yükünün azaldılması məqsədilə planlaşdırılır.

