В Азербайджане реализуемые в магазинах Duty Free товары могут освободить от налога
Бизнес
- 23 октября, 2025
- 16:43
В Азербайджане товары, реализуемые в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free), будут облагаться налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом по ставке 0 (ноль).
Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на 2026 год.
Согласно документу, изменения направлены на поддержку предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки в качестве одного из основных направлений налоговой политики на 2026–2029 годы.
