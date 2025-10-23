В Азербайджане реализуемые в магазинах Duty Free товары могут освободить от налога

В Азербайджане товары, реализуемые в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free), будут облагаться налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом по ставке 0 (ноль).

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на 2026 год.

Согласно документу, изменения направлены на поддержку предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки в качестве одного из основных направлений налоговой политики на 2026–2029 годы.