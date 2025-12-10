Bakıda Türkiyə-Azərbaycan İş Forumu keçiriləcək
- 10 dekabr, 2025
- 11:22
Dekabrın 23-də Bakıda - Heydər Əliyev Mərkəzində Türkiyə-Azərbaycan İş Forumu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə - Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) nümayəndəsi Salih Tüfekçi Bakıda keçirilən II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumuna dair mətbuat konfrasında bildirib.
"Bu forum Türkiyə-Azərbaycan iş əlaqələrində mühüm mərhələlərdən biri, iş dünyasına dəyərli töhfələrdəndir. Heydər Əliyev Mərkəzində yenə iki dövlətin yüksək səviyyəli rəhbərlərinin, nazirlərinin və böyük iş adamlarının qatılacağı bir forum təşkil olunacaq. O cümlədən, Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Cevdet Yılmaz, Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov da forumda iştirak edəcək", - deyə o qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktorunun müavini Tural Hacılı isə deyib ki, I Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumunda 600-dən çox iştirakçı olub, çox faydalı müzakirələr aparılıb.
"Bu il də biz yüksək səviyyəli hökumət və biznes nümayəndələri daxil olmaqla 500-dən çox iştirakçı gözləyirik. Altı panel sessiyamız olacaq. Onlar müxtəlif sahələri - texnologiya, iqlim və şəhərsalmanı əhatə edəcək, həmin sahələrə investisiya cəlb olunması istiqamətində müzakirələrlə yadda qalacaq", - deyə o qeyd edib.