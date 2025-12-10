В Баку состоится Турецко-азербайджанский бизнес-форум

23 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится Турецко-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) Салих Тюфекчи на пресс-конференции, посвященной II Азербайджано-турецкому инвестиционному форуму.

"Этот форум является одним из важных этапов в турецко-азербайджанских деловых отношениях и ценным вкладом в бизнес-сообщество. Форум будет организован в Центре Гейдара Алиева с участием высокопоставленных лиц, министров и бизнесменов двух стран, включая вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и премьер-министра Азербайджана Али Асадова", - отметил он.

Заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы заявил, что в I Азербайджано-турецком инвестиционном форуме приняли участие более 600 человек и в рамках мероприятия прошли плодотворные дискуссии.

"В этом году мы ожидаем более 500 участников, включая представителей правительства и бизнеса. У нас будет шесть панельных сессий, которые охватят различные сферы - технологии, климат и градостроительство, и запомнятся дискуссиями, направленными на привлечение инвестиций в эти сферы", – добавил он.