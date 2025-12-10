Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку состоится Турецко-азербайджанский бизнес-форум

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 12:38
    В Баку состоится Турецко-азербайджанский бизнес-форум

    23 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится Турецко-азербайджанский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, об этом сказал представитель Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) Салих Тюфекчи на пресс-конференции, посвященной II Азербайджано-турецкому инвестиционному форуму.

    "Этот форум является одним из важных этапов в турецко-азербайджанских деловых отношениях и ценным вкладом в бизнес-сообщество. Форум будет организован в Центре Гейдара Алиева с участием высокопоставленных лиц, министров и бизнесменов двух стран, включая вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и премьер-министра Азербайджана Али Асадова", - отметил он.

    Заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы заявил, что в I Азербайджано-турецком инвестиционном форуме приняли участие более 600 человек и в рамках мероприятия прошли плодотворные дискуссии.

    "В этом году мы ожидаем более 500 участников, включая представителей правительства и бизнеса. У нас будет шесть панельных сессий, которые охватят различные сферы - технологии, климат и градостроительство, и запомнятся дискуссиями, направленными на привлечение инвестиций в эти сферы", – добавил он.

    TÜİB бизнес-форум Азербайджан Турция Салих Тюфекчи
    II Türkiyə-Azərbaycan İnvestisiya Forumunda 500-dən çox iştirakçı gözlənilir
    Baku to host Türkiye-Azerbaijan Business Forum
    Elvis

    Последние новости

    13:13

    TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняются

    Инфраструктура
    13:12
    Фото

    Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцев

    Энергетика
    13:11

    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

    Инфраструктура
    13:09

    Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

    Другие страны
    13:08

    Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    13:04
    Фото

    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    АПК
    13:04

    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:57

    SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасно

    ИКТ
    12:55

    В парламенте обсудили необходимость принятия нового закона о работодателях

    Милли Меджлис
    Лента новостей