    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə ticarət dövriyyəsi 1 milyard dolları keçib

    Biznes
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:04
    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə ticarət dövriyyəsi 1 milyard dolları keçib
    Elnur Əliyev

    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi 2025-ci ilin doqquz ayı ərzində 58 % artaraq 1 milyard ABŞ dollarını keçib.

    "Report"un Özbəkistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Daşkənddə regional ölkələrin, eləcə də Azərbaycanın ticarət və investisiya nazirlərinin ilk görüşündə bildirib.

    Danışıqlar zamanı o, Bakının biznes üçün nəqliyyat infrastrukturunu inkişaf etdirməyə hazır olduğunu qeyd edib.

    "Bu arteriyalar boyunca investisiya-logistika qovşaqları uğurla inkişaf edir. Bu da birgə müəssisələrin yaradılmasını stimullaşdırır. Ümumiyyətlə, nəqliyyat infrastrukturunun birgə inkişaf etdirilməsi regional səviyyədə yeni artım nöqtələri formalaşdırır", - E.Əliyev bildirib.

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya Elnur Əliyev Özbəkistan
    Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд
    Azerbaijan's trade with Central Asia exceeds $1B

