Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд
Бизнес
- 13 ноября, 2025
- 15:45
Товарооборот Азербайджана с государствами Центральной Азии за девять месяцев 2025 года вырос на 58% и превысил $1 млрд.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на первой встрече министров торговли и инвестиций стран региона и Азербайджана в Ташкенте.
В ходе переговоров он отметил, что в Баку готовы развивать транспортную инфраструктуру для бизнеса.
"Вдоль этих артерий успешно развиваются инвестиционно-логистические хабы, что стимулирует создание совместных предприятий. В целом дальнейшее совместное развитие транспортной инфраструктуры формирует новые точки роста на региональном уровне", - отметил Алиев.
Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд
