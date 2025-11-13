Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 15:45
    Товарооборот Азербайджана с государствами Центральной Азии за девять месяцев 2025 года вырос на 58% и превысил $1 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на первой встрече министров торговли и инвестиций стран региона и Азербайджана в Ташкенте.

    В ходе переговоров он отметил, что в Баку готовы развивать транспортную инфраструктуру для бизнеса.

    "Вдоль этих артерий успешно развиваются инвестиционно-логистические хабы, что стимулирует создание совместных предприятий. В целом дальнейшее совместное развитие транспортной инфраструктуры формирует новые точки роста на региональном уровне", - отметил Алиев.

