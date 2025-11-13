Товарооборот Азербайджана с Центральной Азией превысил $1 млрд

Товарооборот Азербайджана с государствами Центральной Азии за девять месяцев 2025 года вырос на 58% и превысил $1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на первой встрече министров торговли и инвестиций стран региона и Азербайджана в Ташкенте.

В ходе переговоров он отметил, что в Баку готовы развивать транспортную инфраструктуру для бизнеса.

"Вдоль этих артерий успешно развиваются инвестиционно-логистические хабы, что стимулирует создание совместных предприятий. В целом дальнейшее совместное развитие транспортной инфраструктуры формирует новые точки роста на региональном уровне", - отметил Алиев.