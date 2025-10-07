Azərbaycan IsDB Qrupu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
- 07 oktyabr, 2025
- 10:35
İqtisadiyyat Nazirliyində İslam İnkişaf Bankının (IsDB) Baş katibi ilə görüşdə iqtisadi əlaqələrin inkişafı istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, nazir müavini Səməd Bəşirli IsDB-nin Baş katibi Riad Raqib Əhmədlə görüş keçirib. Görüşdə Bankla əməkdaşlığının uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Səmərəli əməkdaşlığın ölkəmizdə biznes mühitinin inkişafına, sahibkarlığın dəstəklənməsinə və qeyri-neft sektorunda investisiya imkanlarının artırılmasına mühüm töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb.
IsDB Qrupunun 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan İllik Toplantılarının Bakıda keçirilməsinin Qrupa üzv ölkələr arasında regional və beynəlxalq tərəfdaşlıqların möhkəmlənməsində önəmi vurğulanıb. Tədbirlərin İslam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın genişlənməsinə, eləcə də Azərbaycanın iqtisadi və investisiya potensialının beynəlxalq miqyasda tanıdılmasına mühüm töhfə verəcəyi nəzərə çatdırılıb.
Tərəflər iqtisadiyyat və maliyyə sahələrində tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, prioritet sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə müzakirələr aparıblar.