Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества

В Минэкономики Азербайджана состоялась встреча заместителя министра экономики Самеда Баширли с генеральным секретарем Исламского банка развития (ИБР) Риядом Рагибом Ахмадом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие партнерства между Азербайджаном и ИБР, которое способствует улучшению бизнес-среды, поддержке предпринимательства и увеличению инвестиций в ненефтяной сектор.

Особое внимание уделено значению проведения Ежегодных собраний Группы ИБР в 2026 году в Баку. Подчеркнуто, что эти мероприятия укрепят региональное и международное сотрудничество между странами-участницами, а также поспособствуют повышению осведомленности об экономическом и инвестиционном потенциале Азербайджана на международной арене.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в экономической и финансовой сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.