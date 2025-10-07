Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 11:07
    Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества

    В Минэкономики Азербайджана состоялась встреча заместителя министра экономики Самеда Баширли с генеральным секретарем Исламского банка развития (ИБР) Риядом Рагибом Ахмадом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    В ходе встречи было отмечено успешное развитие партнерства между Азербайджаном и ИБР, которое способствует улучшению бизнес-среды, поддержке предпринимательства и увеличению инвестиций в ненефтяной сектор.

    Особое внимание уделено значению проведения Ежегодных собраний Группы ИБР в 2026 году в Баку. Подчеркнуто, что эти мероприятия укрепят региональное и международное сотрудничество между странами-участницами, а также поспособствуют повышению осведомленности об экономическом и инвестиционном потенциале Азербайджана на международной арене.

    Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в экономической и финансовой сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    ИБР Минэкономики Азербайджана Самед Баширли Рияд Рагиб Ахмад
    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan and IsDB discuss expansion of cooperation

    Последние новости

    12:07

    Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы

    Внешняя политика
    12:06

    ЦБА: Изменение тарифной политики в Системе мгновенных платежей пока не актуально

    Финансы
    12:05

    Первый раунд переговоров ХАМАС и Израиля в Египте длился четыре часа

    Другие страны
    12:03

    Посол: TRIPP откроет новые возможности для торговли Азия-Европа и устранит существующий разрыв в логистике

    Инфраструктура
    12:02

    Хакан Фидан: На Южном Кавказе достигнут значительный прогресс в обеспечении мира

    Внешняя политика
    12:00

    AZPROMO упростит выход азербайджанского текстиля на мировые рынки

    Бизнес
    11:58

    В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человека

    В регионе
    11:57
    Фото

    Азербайджанские фильмы удостоены наград на кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"

    Kультурная политика
    11:57

    ЦБА внедрит в Азербайджане коэффициент чистого стабильного финансирования

    Финансы
    Лента новостей