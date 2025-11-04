İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:52
    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

    Bu barədə "Report" diplomatik mənbəyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu vəzifəyə Maria Papakonstantinu təyin edilib.

    O, bu vəzifədə Xristos Kapodistriası əvəz edəcək.

    Греция назначила нового посла в Азербайджан
    Greece appoints new ambassador to Azerbaijan

