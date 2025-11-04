Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib
Xarici siyasət
- 04 noyabr, 2025
- 16:52
Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib.
Bu barədə "Report" diplomatik mənbəyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu vəzifəyə Maria Papakonstantinu təyin edilib.
O, bu vəzifədə Xristos Kapodistriası əvəz edəcək.
