    Греция назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 16:51
    Греция назначила нового посла в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на диписточник.

    Согласно информации, на эту должность назначена Мария Папаконстантину.

    На должности посла Греции в Азербайджане она заменит Христоса Каподистриаса.

