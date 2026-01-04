Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 20:57
    Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

    Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности проведения в Венесуэле наземной операции американских вооруженных сил.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS.

    Отвечая на вопрос о возможности проведения такой операции, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп "всегда сохраняет за собой набор возможных действий по всем этим вопросам". "Он, несомненно, по конституции имеет право и возможность принимать меры для противодействия непосредственным угрозам нашей стране", - подчеркнул госсекретарь США. При этом он изложил позицию, согласно которой военно-морская группировка США в Карибском бассейне "способна не только останавливать катера", якобы используемые для перевозки наркотиков, но и "задерживать любые суда, выходящие и заходящие" в порты Венесуэлы. "Это продолжится", - подчеркнул Рубио.

    "Он [Трамп] не будет публично отказываться от вариантов действий, доступных США, хотя сейчас этого не наблюдается. Сейчас вы видите действие нефтяного карантина (эмбарго на экспорт нефти - ред.), который позволяет нам оказывать огромное влияние на дальнейшее развитие событий", - заявил госсекретарь США.

    США наземная операция Венесуэла

    Последние новости

    20:57

    Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

    Другие страны
    20:39

    В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали

    Другие страны
    20:21

    Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

    Другие страны
    20:13

    Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

    Армия
    20:06

    Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

    Внешняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом Трампом

    Внешняя политика
    19:48

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повестки

    Внешняя политика
    19:33

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    19:21

    Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

    Армия
    Лента новостей