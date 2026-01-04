Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности проведения в Венесуэле наземной операции американских вооруженных сил.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о возможности проведения такой операции, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп "всегда сохраняет за собой набор возможных действий по всем этим вопросам". "Он, несомненно, по конституции имеет право и возможность принимать меры для противодействия непосредственным угрозам нашей стране", - подчеркнул госсекретарь США. При этом он изложил позицию, согласно которой военно-морская группировка США в Карибском бассейне "способна не только останавливать катера", якобы используемые для перевозки наркотиков, но и "задерживать любые суда, выходящие и заходящие" в порты Венесуэлы. "Это продолжится", - подчеркнул Рубио.

"Он [Трамп] не будет публично отказываться от вариантов действий, доступных США, хотя сейчас этого не наблюдается. Сейчас вы видите действие нефтяного карантина (эмбарго на экспорт нефти - ред.), который позволяет нам оказывать огромное влияние на дальнейшее развитие событий", - заявил госсекретарь США.